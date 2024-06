Gen. Syrski nie ukrywa: Sytuacja na froncie jest trudna

"Sytuacja w rejonie Kupiańska jest trudna. Wróg próbuje przełamać obronę naszych wojsk z dwóch kierunków. Trwają zacięte walki. Naszym zadaniem jest powstrzymanie wroga i zmuszenie go do przejścia do defensywy. Moim zadaniem jest zapewnienie temu obszarowi wystarczającej ilości amunicji i rezerw gotowych do walki, co znacznie wzmocni obronę" - podkreślił naczelny dowódca ukraińskiej armii, informując na swoim profilu na Facebooku o przebiegu wizyty na linii frontu.