Nerwowe ruchy Rosjan. Chcą ukryć systemy obrony powietrznej

"Wiemy, że Rosjanie planują zbudowanie wielu ekranów na trasach Krymu w najbliższym czasie. Apelujemy do ich budowniczych, by pisali do nas i dzielili się tymi cennymi informacjami. To może przekreślić ich plany" - zaapelował Atesz. Ruch oporu wierzy, że dzięki takim informacjom będzie możliwe zniweczenie planów rosyjskich władz.