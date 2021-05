Matura 2021 z chemii zakończona. Publikujemy arkusze CKE i odpowiedzi. Sprawdź, jak ci poszło

Matura 2021 rozpoczęła się 4 maja i potrwa do 20 maja. W tym czasie maturzyści przystąpili do egzaminów obowiązkowych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Znaczna część z nich zadeklarowała również chęć przystąpienia do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.