Matura 2021 z angielskiego. Arkusze CKE i odpowiedzi. Sprawdź swój wynik

W czwartek tegoroczni maturzyści przystąpili do matury 2021 z angielskiego. Przypomnijmy, że egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy. Nie zdaje go rocznie kilkadziesiąt tysięcy absolwentów. Zastanawiasz się, jaki poziom miała matura 2021 z angielskiego? Możesz to sprawdzić. Wirtualna Polska publikuje arkusze CKE z odpowiedziami.

Share

Matura z angielskiego 2021 arkusze CKE i odpowiedzi Źródło: PAP , Fot: Darek Delmanowicz