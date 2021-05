Matura 2021. Język polski - arkusze i odpowiedzi

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się we wtorek 4 maja o godzinie 9:00. Składał się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test, który badał m.in. umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz znajomość zasad posługiwania się poprawną polszczyzną, a także napisać własny tekst.

Łącznie można było uzyskać 70 punktów (20 za pierwszą i 50 za drugą część egzaminu). Do zdania matury wystarczy zdobycie 21 punktów.

Matura z polskiego 2021. Odpowiedzi i arkusze CKE

W tym roku uczniowie mogli wybrać: rozprawkę odwołującą się do "Lalki" Bolesława Prusa lub "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta, a także interpretację wiersza "Strych" Bolesławy Obertyńskiej.

Zadania zamknięte odwoływały się natomiast do tekstu "Czy zwrot 'ciężko powiedzieć' zasługuje na potępienie?" Ewy Kołodziejek, "O komiźmie" Bohdana Dziemidoka oraz fragmentu "Zemsty" Aleksandra Fredry.

Matura z polskiego. Doszło do przecieku?

Co więcej, popularne było również hasło "Lalka ambicja", które bezpośrednio nawiązywało do jednego z tematów tegorocznych rozprawek.

- Wyszukiwania w Google Trends działają na zasadzie porównywania częstotliwości i wyszukiwania fraz względem innych miejscowości. I faktycznie trochę podejrzanie wygląda to, że frazy dotyczące tematu rozprawki na tegorocznej maturze dotyczyły początkowo jednego województwa. (...) My to oczywiście zgłosimy na policję, bo tyle jesteśmy w stanie zrobić - przekazał Smolik.