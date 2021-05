Matura 2021. Przecieki z angielskiego? Liścik pułapką na maturzystów

Trzeci dzień matur 2021 upłynie pod znakiem egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, do którego co roku przystępuje ok. 90 proc. maturzystów. Zdający mają obowiązek przystąpienia do egzaminu z języka obcego nowożytnego, jednak mają prawo wybrać, jaki będzie to język. Oprócz angielskiego najczęściej wybierany jest język niemiecki lub rosyjski.