Matura 2021. Angielski rozszerzony - odpowiedzi i arkusze. Sprawdź, czy zdasz

7 maja odbyła się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Z informacji przekazanych przez CKE wynika, że jest to najpopularniejsza matura na poziomie rozszerzonym. W 2021 roku chęć przystąpienia do niej zadeklarowało 58 proc. maturzystów.

Matura 2021 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się w piątek o godzinie 9:00. Na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania maturzyści mieli 150 minut. Do zdobycia było 50 punktów.

Przypominamy, że żeby zdać maturę na poziomie rozszerzonym, wystarczy do niej przystąpić. Nawet jeżeli maturzysta nie zdobędzie żadnego punktu, ale prawidłowo zakoduje arkusz, zda egzamin. Do zmiany w tych przepisach dojdzie dopiero podczas matury w 2023 roku. Wówczas do zaliczenia matury na poziomie rozszerzonym konieczne będzie uzyskanie minimum 30 proc. punktów.