Matura 2021 z angielskiego - poziom rozszerzony. Arkusze CKE i odpowiedzi. Co sprawiło najwięcej trudności?

Matura 2021 z angielskiego na poziomie rozszerzonym jest najczęściej wybieranym rozszerzeniem w tym roku. Chęć przystąpienia do niej wyraziło 158,4 tys. tegorocznych maturzystów, czyli 58,5 proc. wszystkich zdających.

Przypominamy, że w minionych latach maturzyści mieli obowiązek przystąpienia do minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Podczas matury 2021 zasada ta nie obowiązuje. Decyzję o jej zawieszeniu z powodu pandemii podjęło ministerstwo edukacji. Z Powodu pandemii odwołano również obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. Przystąpią do nich jedynie osoby chętne.

Matura 2021 – angielski na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE i odpowiedzi

Na maturze z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym do zdobycia jest 50 punktów. Żeby zdać ten egzamin wystarczy się na niego stawić i oddać komisji prawidłowo zakodowany arkusz. Zdający nie musi zdobyć ani jednego punktu, aby zaliczyć maturę na poziomie rozszerzonym.

Około godziny 14 CKE opublikuje arkusze matury 2021 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Kiedy tylko zostaną one upublicznione, link do arkuszy i transkrypcji nagrania zostanie dodany w tym artykule.

Tuż po opublikowaniu arkuszy do ich rozwiązywania przystąpi nauczyciel języka angielskiego współpracujący z Wirtualną Polską. Jak tylko otrzymamy pierwsze odpowiedzi, link do nich zostanie dołączony do tego artykułu.