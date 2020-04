Matura 2020. Dariusz Piontkowski zdradził plany ws. wakacji i egzaminów

Matura 2020. Dariusz Piontkowski podał przybliżony termin egzaminów

Matura 2020. Dariusz Piontkowski: Matura i egzamin ósmoklasisty w trakcie roku szkolnego

Co ważne MEN zakłada, że matura, jak i inne egzaminy, odbędzie się jeszcze w trakcie roku szkolnego. "Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, będziemy starali się zorganizować je prawdopodobnie w czerwcu. Chcemy też zorganizować egzaminy zawodowe" - podkreśla minister Piontkowski.

Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Dariusz Piontkowski: Wakacje nie będą skrócone

Przypomnijmy, że w środę rano minister edukacji narodowej poruszył też kwestię tego, kiedy dzieci wrócą do szkoły. Jak mówił Piontkowski, na ten moment trudno przedstawić dokładną datę. To, kiedy dzieci wrócą do szkoły, zależy od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna w Polsce. Możliwe, że aż do wakacji do szkół nie wrócą ani uczniowie, ani nauczyciele.