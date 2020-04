Matura 2020. Co z zakończeniem roku szkolnego? Kiedy dzieci wrócą do szkoły?

Wiele pytań cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Matura 2020 została przełożona najpewniej na czerwiec, a piątkowe zakończenie roku szkolnego z pewnością przejdzie do historii. Na razie nie wiadomo też, kiedy dzieci wrócą do szkoły. Może do tego dojść w ramach etapów odmrażania gospodarki.

Matura 2020. Koniec roku szkolnego maturzystów online lub z zachowaniem środków ostrożności (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)