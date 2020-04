Matura 2020 i egzamin ósmoklasisty 2020 przełożone. Rodzice oburzeni decyzją rządu

Matura 2020 i egzamin ósmoklasistów. Rodzice niezadowoleni z decyzji rządu

– Po 27 kwietnia nic się nie zmieni. Epidemia się nie skończy. Nie rozumiem dlaczego rząd decyduje się na wydłużenie zdalnego nauczania tylko o dwa tygodnie. Liczyłam na to, że podany zostanie dłuższy czas np. do końca maja – mówi w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" pani Katarzyna, mama siódmoklasisty z Lublina.

Matura 2020 i egzamin ósmoklasistów. [ Koronawirus ](https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-polsce-lukasz-szumowski-o-obowiazkowych-maskach-ochronnych-to-moze-pomoc-6497946110002817a){:follow} krzyżuje plany szkołom

– Taka informacja pozwoliłaby nam wszystkim na lepsze psychiczne przygotowanie do zmian. Dzieci bardzo męczą się zamknięte w domach. Gdyby powiedzieć otwarcie, że to musi potrwać dłużej to nie nastawialiby się na szybszy powrót do normalności, a potem nie byłoby rozczarowania – przekonuje pani Katarzyna.