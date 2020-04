Koronawirus w Polsce. Dariusz Piontkowski zapowiada egzaminy. Mogą być pewne zmiany

Koronawirus w Polsce spowodował, że cały czas zamknięte są szkoły. Minister edukacji Dariusz Piontkowski przyznał, że trwają dyskusje, jak to zrobić, by dzieci najmłodsze wróciły do szkoły. Mówił też o egzaminach. Tu mogą zajść pewne zmiany.

Koronawirus w Polsce. Kiedy dzieci wrócą do szkoły? (Getty Images, Fot: getty images)