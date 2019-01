Mateusz Morawiecki odpowiada na sugestię dziennikarza. "Chyba żartujesz"

Premier podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos został przypytany przez dziennikarza CNN. Szef rządu w żartobliwym tonie odrzucił stwierdzenie, że Polska wraca do autorytarnego, antydemokratycznego systemu.

W czasie Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos Mateusz Morawiecki mówił, jaki wpływ na Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii , będzie miał Brexit . Premier w rozmowie z dziennikarzem CNN zaznaczył, że to w dużej mierze indywidualna decyzja . - Cieszymy się, że wielu z nich wraca do kraju. Mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej , więc potrzebujemy ich - przekonywał.

Szef rządu wyjaśniał także spór między Komisją Europejską , a Warszawą . - Polska wprowadziła zmiany, które zostały uzgodnione z Brukselą. Niektórzy europejscy komisarze próbują go upolitycznić - tłumaczył. Według Morawieckiego różnica w ocenie praworządności wynika z braku rozumienia wśród krajów Zachodu tego, co dzieje się w Polsce.

- Po II wojnie światowej oni byli po właściwej stronie żelazne kurtyny, my nie. Wiele z tego powodu wycierpieliśmy. Teraz oczyszczamy to, co nie było właściwe w systemie sądownictwa. 80, nawet 90 proc. sędziów to przyzwoici, bardzo dobrzy ludzie… może nawet 99 - ocenił. Premier jest jednym z niewielu polityków, którzy dość dobrze i swobodnie sobie radzą z rozmową z języku angielskim i potrafią utrzymać dyskusję na poziomie z zachodnimi mediami.