Jerozolima. Obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Mateusz Morawiecki: Nie możemy sobie dawać pluć w twarz

Mateusz Morawiecki wyjaśnił, dlaczego polski prezydent nie pojawi się na obchodach rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w Jerozolimie. Zjawią się na nich przywódcy największych państw. - Nie możemy sobie dawać pluć w twarz - powiedział premier.

Jerozolima. Obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau bez Andrzeja Dudy

Mateusz Morawiecki przyznał, że Kancelaria Prezydenta zabiegała, by Andrzej Duda mógł zabrać głos w Jerozolimie. Gdy nie udało się tego przeforsować, prezydent zdecydował, że do Izraela nie pojedzie. - Nie możemy sobie dawać pluć w twarz i nie mieć prawa odpowiedzi, możliwości obrony - powiedział premier. W trakcie forum przemawiać mają m. in. prezydenci Francji, Niemiec i Rosji.