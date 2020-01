Szef Światowego Kongresu Żydów zdecydował. Nie pojedzie do Jerozolimy

Powiązany z Władimirem Putinem oligarcha Wiaczesław Mosze Kantor organizuje w Jerozolimie uroczystości wyzwolenia Auschwitz. Teraz okazuje się, że oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, nie pojawi się na nich także Ronald Lauder, pełniący od 2009 roku funkcję przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów.

"Słowa Władimira Putina są całkowitym wypaczeniem prawdy historycznej. Nadajemy temu bardzo bezpośrednią nazwę: jest to ideologia, jest to rodzaj poststalinowskiego rewizjonizmu" - stwierdził prezydent Andrzej Duda w środowym wywiadzie na łamach "Financial Times". Odniósł się w ten sposób do oskarżania Polaków o tragizm II wojny światowej.