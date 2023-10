Masakra cywilów w Strefie Gazy. "Izraelskie oblężenie jest nielegalne"

Palestyńskie ministerstwo podaje, że od sobotniego odwetowego nalotu Izraela w Strefie Gazy zginęło 770 osób, a 4,1 tys. zostało rannych. Wśród ofiar jest 140 dzieci i 120 kobiet. WHO i UNICEF wzywają strony do natychmiastowego utworzenia korytarza humanitarnego prowadzącego na to terytorium Gazy, a szef ONZ ds. praw człowieka Volker Türk – potępiając ataki Hamasu – powiedział, że "izraelskie oblężenie jest nielegalne w świetle prawa międzynarodowego".