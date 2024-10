Marszu Niepodległości nie będzie? PiS szykuje alternatywę

Jarosław Kaczyński dąży do tego, by kandydata PiS na prezydenta zaprezentować 10 listopada, dzień przed obchodami Święta Niepodległości - wynika z informacji Wirtualnej Polski. - Formalnej decyzji nie ma, ale to jest dziś termin, którego trzyma się prezes - mówią nam źródła z partii. Teraz w grze są trzy nazwiska.