Marsz Niepodległości 2024. Jest decyzja ratusza

Służby przeciwne

Ratusz zwrócił się do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i Zarządu Transportu Miejskiego o opinię na temat możliwości przeprowadzenia zgromadzeń w zaplanowanej formule. Wpłynęły negatywnie. "Odpowiedzi, jakie zostały udzielone jednoznacznie świadczą o tym, że organizacja zgromadzenia w przyjętej przez organizatora formule (w pierwszym zgłoszeniu jest to łącznie 16 dni, w późniejszych składanych zawiadomieniach ta liczba odpowiednio maleje), będą miały bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie miasta i działania służb ratunkowych oraz transportu publicznego, doprowadzając do paraliżu komunikacyjnego znacznej części Warszawy, co z kolei spowoduje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców" – poinformował ratusz.