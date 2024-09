Policja w siedzibie Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Na miejscu protesty

Protest przed budynkiem stowarzyszenia. "To szopka polityczna"

Na chodniku przed wejściem do budynku, w którym działa stowarzyszenie, w środę po południu stało w upale kilkanaście biorących udział w proteście osób. Do megafonu skandowali hasła, m.in.: "To my - Polacy, to my - patrioci" oraz "Polska państwem narodowym". Widoczne były pojedyncze biało-czerwone flagi.