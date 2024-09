Policja w domu Roberta Bąkiewicza. "Robią rewizję"

"Policja weszła do mnie do domu i robią rewizję" - poinformował w środę rano Robert Bąkiewicz, były prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Jak ustaliła Wirtualna Polska, chodzi o kierowane podczas marszu 11 listopada 2018 roku groźby karalne oraz nawołujące do nienawiści hasła, które według Bąkiewicza były "uzgodnione" z ówczesną władzą.