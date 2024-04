Wybryk Bąkiewicza był hitem w sieci. Teraz ma zarzuty i grozi mu więzienie

- Zarzut popełnienia tego przestępstwa usłyszał (...) Robert B., który nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień, deklarując jednocześnie chęć złożenia wyjaśnień po zapoznaniu się z aktami postępowania. Czyn ten jest zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności - przekazał we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Szymon Banna.