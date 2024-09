Bąkiewicz o akcji policji w jego domu: bandyterka

Policja weszła do domu Roberta Bąkiewicza. W sprawie chodzi o Marsz Niepodległości w 2018 roku, podczas którego miały paść groźby karalne. - Tu chodzi o to, aby dostać się do moich dokumentów, laptopów, telefonu. Więcej nie mogę teraz powiedzieć, tylko tyle, że jest to bandyterka - mówi Bąkiewicz w rozmowie z Telewizją Republika.