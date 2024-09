Rosyjski antycyklon nad Polską. Upalne wrześniowe dni wkrótce się skończą

W sobotę i niedzielę pojawiać się będzie więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24°C do 28°C, chłodniej tylko na północy, od 19°C do 23°C. Wiatr w sobotę słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, w niedzielę słaby, zmienny. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.