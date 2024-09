"Opuściliśmy dom tak, jak staliśmy". Pogorzelcy z Rzeszowa stracili wszystko

Pogorzelcy pojawili się na miejscu pożaru, by śledzić oględziny inspektoratu budowlanego. - To trwało pięć minut, tyle wystarczyło, żeby ogień się rozprzestrzenił na inne domy. My nic nie zdążyliśmy zabrać. A dziś? Jeden popiół. Nawet sprzęty w kuchni nam doszczętnie spłonęły. Nie ma nic - mówi Wirtualnej Polsce pan Mariusz, którego dom spłonął doszczętnie.

Jak zaznacza, chciał wejść do domu, spróbować wynieść, co tylko się dało, ale powstrzymała go żona. - Myślę, że gdyby nie zagrodziła mi drogi, mógłbym tam spłonąć. Szkoda nam, płakać się chce, bo to dorobek życia. Staliśmy i patrzyliśmy jak nasze życie płonie. Wszystkie oszczędności poszły w ten dom - dodaje i w rezygnacji macha ręką. Nie jest w stanie nic więcej powiedzieć.