Akcja policji. Weszli do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości

W mediach społecznościowych krążą zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia. "Policja siłowo wkroczyła do siedziby Stowarzyszenia. Trwa przeszukanie" - czytamy na profilu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Policja rano miała wejść także do mieszkania asystenta Krzysztofa Bosaka Mateusza Marzocha. "Dziś o 6:00 rano Policja na polecenie prokuratury zapukała do mojego mieszkania z nakazem przeszukania. Sprawa dotyczy Marszu Niepodległości 2018" - napisał na portalu X. Śledczy na razie tego nie potwierdzają.

Przeszukania mają związek z Marszem Niepodległości w 2018 roku. Była to setna rocznica niepodległości i w obchodach wzięli udział przedstawiciele władzy państwowej. W trakcie śledztwa zabezpieczono nagranie, na którym jeden z uczestników kieruje groźby karalne wobec innej osoby. Ubiór wskazywał, że należał on do Straży Narodowej.