Marszałek Tomasz Grodzki o łuku triumfalnym: przypomina otwieracz do piwa

- Z jednej strony cieszę się, że zaczynany upamiętniać zwycięstwa. Bo w Polsce szczycimy się upamiętnianiem klęsk, co dziwi przedstawicieli innych narodów. Ten kształt mi jednak kompletnie nie odpowiada, bo przypomina jakiś otwieracz do piwa - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl, Tomasz Grodzki.

- Jeśli to ma być powód do dumy i chwały, to musi być dobrze wykonany pomnik - dodał. Jego zdaniem konieczne jest przeprowadzenie konkursu architektoniczny, które powinien wskazać formę, ale także materiał użyty do wykonania łuku. (Warto zaznaczyć, że Jarosław Sellin we wtorek rano na antenie RMF FM wskazał plac Na Rozdrożu jako dobrą lokalizację pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r.).