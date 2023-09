Marsz Miliona Serc. O której godzinie? Pojawiają się kolejne szczegóły

W marszu nie zamierzają uczestniczyć natomiast liderzy Trzeciej Drogi. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia. Jak ujawnił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w programie Wirtualnej Polski i Radia ZET "Gra o głosy" - Mamy swoją propozycję (...). Tysiąc spotkań w całej Polsce w ten weekend 30 września - 1 października. My jedziemy też do ludzi, do których trzeba dotrzeć, żebyśmy wygrali wybory - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.