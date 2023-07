Hołownię spytano o marsz Tuska. Mówi o jednym warunku

Hołownia: konieczna jest zmiana prawa

- Jeżeli tak wygląda praca policji z pacjentką, która znajduje się w tak drastycznym stanie, to mam co do tego tylko słowa oburzenia - powiedział Hołownia na antenie Polsat News. Jego zdaniem, sprawa pani Joanny powinna być wnikliwie wyjaśniona, a ci, którzy doprowadzili do tej sytuacji - pociągnięci do odpowiedzialności.