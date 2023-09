Marsz Miliona Serc. Kiedy i gdzie? Opozycja zdradza szczegóły

Marsz Miliona Serc. Warszawa. Czy do Tuska dołączy opozycja?

O udział w Marszu Miliona Serc został we wtorek 5 września zapytany jeden z liderów Trzeciej Drogi, Szymon Hołownia. Jak odpowiedział, wciąż nie podjęto decyzji w sprawie ewentualnego udziału koalicji w wydarzeniu. "Jest jeszcze za wcześnie, żeby podjąć tę decyzję, czy weźmiemy udział w marszu miliona serc zwołanym przez Donalda Tuska. Trzeba się zastanowić, czy to jest taktycznie OK w tym momencie kampanii".