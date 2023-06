Marsz 4 czerwca na pierwszych stronach europejskich gazet

"Polska opozycja wyprowadza setki tysięcy ludzi na ulice, by zaprotestować przeciwko nacjonalistycznemu rządowi" - to tytuł z serwisu internetowego amerykańskiej telewizji CNN. Redakcja cytuje informatyka z Nowego Sącza, który był na manifestacji. - Brałem udział w wielu marszach, ale nigdy nie widziałem protestu na taką skalę z taką energią. Czuję, że to przełom jak 4 czerwca 1989 roku - powiedział Jacek Gwoźdź.