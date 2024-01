Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wywiezieni z aresztu w Warszawie

We wtorek - 9 stycznia - policja zatrzymała polityków PiS, byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Obaj zostali skazani 20 grudnia ub. roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. We wtorek wieczorem trafili do aresztu.