Marine Le Pen ostro atakuje Niemcy

Le Pen nie podoba się również niemieckie podejście do kwestii energetyki. - Nie pozwolę, by Berlin zniszczył nasz przemysł jądrowy - powiedziała kandydatka na urząd francuskiego prezydenta. W rozumieniu Le Pen, była to próba przekonania sąsiadów do modelu francuskiego, który jej zdaniem powinien być oparty na energii jądrowej i wodorze.