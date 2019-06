Marek Lisiński wyłudził pieniądze od ofiary pedofila. Nowe informacje

– Przekazałam fundacji Nie Lękajcie Się podejrzenia, że Marek Lisiński wyłudził ode mnie pieniądze. Dotarła do mnie odpowiedź: ale o co chodzi, przecież on jest naprawdę chory – opowiada "Katarzyna" [prawdziwe imię zostało ukryte – red.] w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Marek Lisiński był ofiarą księdza pedofila (Archiwum prywatne)

Niedawna publikacja "Gazety Wyborczej" wstrząsnęła opinią publiczną. Dziennikarki ujawniły, że Marek Lisiński – obrońca ofiar pedofilów, który sam miał być ofiarą księdza – miał zwrócić się do jednej z takich osób z prośbą o pożyczkę na operację. Twierdził, że choruje na raka trzustki. Kłamał. Wyłudził od 26-latki kilkadziesiąt tysięcy złotych i zniknął.

O sprawie dziennikarki dowiedziały się w marcu. Lisiński miał tego świadomość. I wiedział, że lada dzień wybuchnie "bomba".

Media donosiły także, że Lisiński pożyczył pieniądze od księdza, nie oddał ich, a później oskarżył duchownego o molestowanie.

W "Gazecie Wyborczej" ukazał się wywiad z "Katarzyną” [prawdziwe imię zostało ukryte – red.], którą miał oszukać Lisiński. 26-latka była ofiarą pedofila, która otrzymała milion złotych zadośćuczynienia od Towarzystwa Chrystusowego.

"Przeczytałam kilka komentarzy i zaczęłam ryczeć. No bo jak czytam, że to cios poniżej pasa, że co teraz będzie z fundacją, że zaszkodziłam ofiarom ,bo do kogo one teraz pójdą… Przecież ja zdecydowałam się o tym powiedzieć właśnie ze względu na ofiary. Na tych, którzy zaufali Markowi.(..) Nie spodziewałam się, że tylko osób będzie nadal stało za nim murem. (…) Zarzuca mi się na przykład, że poleciałam od razu do mediów. A przecież to nieprawda. Dałam szansę i Markowi, i fundacji, żeby tę sprawę załatwić bez rozgłosu" – mówi Katarzyna o trudnych chwilach po publikacji, w której ujawniono działania Lisińskiego.

"Wierzyłam, że ratuję mu życie. Dałam 10 tysięcy, 20 pożyczyłam. Jeszce przepraszałam, że nie mogę mu podarować całości. (…) Przez dwa tygodnie niepokoiłam się brakiem wieści, w końcu odezwałam się pierwsza, Marek odpowiedział, że jest już po operacji i wszystko poszło gładko" – opowiada.

"Katarzyna od miliona" – jak jest przedstawiana – relacjonuje dalej, że Lisiński odezwał się w końcu z pretensjami, że miała opowiedzieć dziennikarce [Katarzynie Surmiak-Domańskiej, tej samej, która przeprowadziła opisywany wywiad – red.] o tym, że pożycza pieniądze od ofiar. Dziennikarka przyznała, że miała tylko pogłoskę i "zablefowała" w tej sprawie: "Marek od razu się przyznał, że pożyczył, ale nie wspomniał na co”.

"Najpierw oczywiście próbowałyśmy poinformować fundację. (…) Wiem, że [Mariola Trzewiczek, zaufana „Katarzyny od miliona” - red.] rozmawiała z panią Scheuring-Wielgus w kwietniu i usłyszała od niej: ale o co chodzi, przecież Marek jest naprawdę chory, i że tę informację potwierdziła jej sama pani Anna Frankowska, inna członkini rady" – czytamy.

Tymczasem posłanka i była kandydatka Wiosny do europarlamentu odpowiadała mediom, że o całej sprawie dowiedziała się na dwa dni przed publikacją „GW”, czyli 28 maja. "Mam do niej żal za te słowa…” – skomentowała tę sprawę Katarzyna.

"Poprosiłam Marka o zdjęcie dokumentacji potwierdzającej, że ma tego raka trzustki. Tylko do mnie, do mojego wglądu. Odpisał: „Małą, przyjedź do Warszawy, spotkamy się i porozmawiamy. Lub jak zechcesz ja przyjadę i spotkam się z wielką przyjemnością. (…) Nigdy przecież nie grałbym na uczuciach i nie oszukał Ciebie. Zaufanie jest dla mnie najważniejsze…” – opowiada dalej ofiara. Jednak Lisiński nie przedstawił żadnej dokumentacji.