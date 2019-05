Marek Lisiński, prezes fundacji Nie lękajcie się, odchodzi. Miał wyłudzić pieniądze od ofiary księdza pedofila

Tego nikt się nie spodziewał. Marek Lisiński, prezes fundacji Nie lękajcie się, pomagającej ofiarom księży pedofili, ma kłopoty. Miał wyłudzić pieniądze od pani Katarzyny, która wywalczyła od Towarzystwa Chrystusowego milion złotych. Powiedział jej, że ma raka i nie stać go na operację.

Pomagał ofiarom księży pedofilii. Teraz okazuje się, że jedną z nich miał oszukać. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", Marek Lisiński okłamał, że ma raka i nie stać go na operację. Uwierzyła mu pani Katarzyna, która wygrała w głośnej sprawie z Towarzystwem Chrystusowym . Prezes fundacji Nie lękajcie się wyłudził od niej 30 tys. złotych.

Marek Lisiński napisał w nim, że zawiódł zaufanie ofiar, które zwróciły sie do niego o pomoc. "Bardzo proszę o niełącznie moich działań z działalnością fundacji" - podkreślił.

"Marek Lisiński mnie oszukał"

Zaczęło się od listu, który Marek Lisiński wysłał pani Katarzynie. Napisał, że leczy się na raka trzustki i nowatorska operacja, którą powinien przejść, jest bardzo droga. Chciał dostał pieniądze do ręki. "Niech to zostanie między nami" - miał powiedzieć swojej pożyczkodawczyni.

Tylko Marek Lisiński chciał pieniędzy za wystąpienie

To nie wszystko. Tomasz Sekielski powiedział gazecie, że nie było łatwo umówić się z Markiem Lisińskim na rozmowę, która pojawiłaby się w filmie "Tylko nie mów nikomu". - Przekładał terminy, aż w końcu zażądał 50 tys. złotych. Nie mogliśmy się na to zgodzić. Żadna z ofiar nie chciała od nas pieniędzy - podkreślił Sekielski.

Do sprawy odniosła się posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. - To dla nas wielki szok. Jestem przygnębiona i rozczarowana - powiedziała w rozmowie z Onetem Joanna Scheuring-Wielgus.

- Dowiedzieliśmy się o tym we wtorek, od jednej z ofiar. Rada Fundacji szybko zwołała posiedzenie. Musieliśmy się zjechać z rożnych miejsc. Posiedzenie odbyło się wczoraj. Trwało cały dzień, do nocy. To była szybka reakcja. Wszystko jest zabezpieczone. Czekamy na wyniki audytu. Na 14 czerwca mamy zaplanowane spotkanie Rady i Zarządu. Wtedy zapadną ostateczne decyzje. Fundacja będzie informowała na bieżąco o kolejnych krokach - dodała.