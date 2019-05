"Skrzywdził ofiary księży po raz drugi". Marek Lisiński z Fundacji Nie Lękajcie Się wziął od ofiary 30 tys. zł

- Niestety, ofiary księży zostały skrzywdzone po raz drugi. I to przez osobę, której zaufały – mówi Wirtualnej Polsce Artur Nowak, prawnik, który pomaga ofiarom księży pedofilów. Współpracował z Markiem Lisińskim w Fundacji Nie Lękajcie Się. – Jestem zszokowany – mówi o tym, że Lisiński wziął od ofiary księdza 30 tys. zł.

- To straszne. Jestem tym zszokowany. Ofiary księży zostały skrzywdzone po raz drugi. I to przez osobę, której zaufały. Naprawdę wiele sił kosztowało je zaufanie komuś, opowiedzenie o krzywdzie, jaka je spotkała. A teraz? Okazało się, że to osoba niegodna zaufania – mówi Artur Nowak.