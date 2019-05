"Tylko nie mów nikomu": Miał być bohaterem filmu Sekielskiego. W ostatniej chwili został wycięty

Film Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" miał mieć jeszcze jednego bohatera. Ostatecznie został jednak usunięty z dokumentu, mimo że jego wyznania dotyczące tego, że padł ofiara księdza, zostały już nagrane. Chodzi o Marka Lisińskiego.

- Nie chcę o tym mówić, zmieniliśmy koncepcję i tak to zostawmy. Po co odwracać uwagę od filmu – mówi jedynie Tomasz Sekielski, gdy pytamy go o wycięte sceny. Marek Lisiński także nie chce rozmawiać o tej sprawie. – Byłem w zajawce filmu. Nie pcham się nigdzie na siłę i nie mam nikomu za złe, że nie ma mnie w dokumencie. Udostępniłem autorom kontakty do ofiar. Współpracujemy – mówi Wirtualnej Polsce.