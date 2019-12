Marek Falenta stanie przed biegłymi. Śledczy wysyłają go do psychiatrów

Prokuratura wysyła Marka Falentę na badania psychiatryczne. Śledczy chcą ustalić, czy był poczytalny, kiedy zlecał podsłuchiwanie w restauracji. To drugie śledztwo ws. podsłuchów, wszczęte po ujawnieniu nowych taśm.

Prokuratura przez wiele miesięcy analizowała dokumentację medyczną biznesmena i uznała, że biegły musi ocenić poczytalność Marka Falenty - podaje "Rzeczpospolita". Dziennik wyjaśnia, że jeśli opinia psychiatryczna wskaże na niepoczytalność w momencie popełniania przestępstw, to Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, będzie musiała umorzyć śledztwo przeciwko Falencie.

Chodzi o 11 zarzutów, dotyczących m.in. "bezprawnego założenia i posłużenia się urządzeniem podsłuchowym w celu uzyskania informacji, do której nie był uprawniony".

Jak zauważa "Rz", niepoczytalność Marka Falenty wybawiłaby go z kolejnych karnych kłopotów, ale zmusiłaby również do postawienia pytania, o to, czy Falenta przy zlecaniu nagrań raz był poczytalny, a raz nie.