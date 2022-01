Marcin Przydacz komentuje przewodnictwo Polski w OBWE. "Naszą rolą będzie doprowadzenie do dialogu"

- Tematyka wokół Ukrainy będzie dominować, ale nasze priorytety co do polityki wschodniej się nie zmieniają. Rola Polski w OBWE będzie polegała na doprowadzeniu do dialogu — powiedział Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych w "Sygnałach dnia" na antenie Programu 1 Polskiego Radia.