"Mam na to dowody". Zaskakujące wyznanie Nitrasa

Do najnowszej decyzji szefa PO odniosła się na Twitterze małopolska kurator oświaty - zadała zadziwiające pytanie skierowane do posła Nitrasa. "Czy do urn wyborczych będzie Pan dopuszczał katolików przed czy po opiłowaniu? Czy mamy się przygotować na standardy "szanujących prawo" jak Pan podczas puczu w Sejmie?" - napisała Barbara Nowak. To nawiązanie do wcześniejszej wypowiedzi Nitrasa, w której mówił o "piłowaniu przywilejów".