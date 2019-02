Magdalena Adamowicz złożyła odwołanie ws. "politycznych aktów zgonu"

Gdańska prokuratura otrzymała kolejne, szóste już zażalenie na umorzenie śledztwa ws. "politycznych aktów zgonu". Prezydentom 11 miast wystawiła Młodzież Wszechpolska. Tym razem skargę złożyła Magdalena Adamowicz.

- 9 stycznia Paweł Adamowicz zapowiedział złożenie odwołania do prokuratury. Nie zdążył go podpisać, więc ja to zrobię, bo jestem jednym z pokrzywdzonych - powiedział wówczas Jacek Jaśkowiak.

Zacytował też, co napisał prezydent Gdańska w odwołaniu: "W ocenie pokrzywdzonego prokuratura nie powinna przechodzić obojętnie obok tego rodzaju działań, gdyż prowadzą one do brutalizacji życia politycznego w Polsce, co jest zjawiskiem niepożądanym. Jeśli prokuratura nie podejmie działań w tego rodzaju sprawach, to niedługo mogą się pojawić w przestrzeni publicznej polityczne wyroki śmierci". Pisaliśmy o tym TUTAJ.