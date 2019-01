Prezydenci miast apelują: "Nie potrzebujemy ochrony, ale normalności"

- W tym momencie powinniśmy być razem - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy na konferencji zwołanej z prezydentami Poznania i Sopotu. Zaapelowali o wspólne przeżywanie pogrzebu Pawła Adamowicza na centralnych placach miast. Zaprotestowali też przeciwko brutalizacji życia publicznego.

Rafał Trzaskowski powiedział, że wraz z prezydentami Jackiem Jaskowiakiem i Jackiem Karnowskim wystosowali apel do wszystkich prezydentów i burmistrzów miast. Chodzi o to, aby każdy włodarz zapewnił transmisję z pogrzebu Pawła Adamowicza na centralnym placu miasta w sobotę o godz. 12.00. - Tak żeby to był moment zadumy, a wszyscy, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych w Gdańsku, mogli się spotkać, być razem - powiedział prezydent Warszawy.

"Pojawią się polityczne wyroki śmierci"

- 9 stycznia Paweł Adamowicz zapowiedział złożenie odwołania do prokuratury. Nie zdążył go podpisać, więc ja to zrobię, bo jestem jednym z pokrzywdzonych - powiedział Jacek Jaśkowiak. Zacytował też, co napisał prezydent Gdańska w odwołaniu: "W ocenie pokrzywdzonego prokuratura nie powinna przechodzić obojętnie obok tego rodzaju działań, gdyż prowadzą one do brutalizacji życia politycznego w Polsce, co jest zjawiskiem niepożądanym. Jeśli prokuratura nie podejmie działań w tego rodzaju sprawach, to niedługo mogą się pojawić w przestrzeni publicznej polityczne wyroki śmierci".