Macierewicz jeszcze otrzyma nowe stanowisko? Adam Bielan: "pozostaje bardzo ważnym politykiem"

- To nie była moja decyzja, więc wolałbym, żeby pani zadawała te pytania osobom, które ją podejmowały - próbował uniknąć odpowiedzi na pytań o przyczyny dymisji szefa MON Adam Bielan. Ale wicemarszałek Senatu zdradził kilka informacji związanych z rekonstrukcją. Wśród nich jest kolejna tajemnicza wzmianka o przyszłym stanowisku Antoniego Macierewicza.

Nadal nie wiadomo, kto podjął ostateczną decyzję w tej sprawie. Gdy prowadząca stwierdziła, że Mateusz Morawiecki nie mógłby powołać własnego, autorskiego rządu, lecz jedynie rząd PiS-u, Bielan przyznał, że „to prawda”. Tłumaczył, że na odsunięcie Macierewicza złożyło się wiele czynników, był to „proces”. – Wiele do powiedzenia miał lider naszego obozu – zaznaczył i przyznał, że decydował o tym również premier Morawiecki.

Co z prezydentem i jego niechęcią do Macierewicza? Bielan przyznał, że Duda miał bardzo wiele zastrzeżeń do pracy Macierewicza. - Pan prezydent wyemancypował się bardzo politycznie i to wymagało bardzo dużej maestrii ze strony prezesa, żeby nasz obóz się nie rozpadł – uznał.