Luki w ochronie premiera Morawieckiego? Wnieśliśmy niebezpieczny przedmiot na pokład jego samolotu

Na pokładzie samolotu zorientowałam się, że w plecaku mam gaz pieprzowy. Pracownicy, którzy prześwietlali bagaż, go nie zauważyli. Redakcja zdecydowała, by opisać tę sprawe w związku z tym, że dotyczy bezpieczeństwa jednej z najwazniejszych osób w państwie. BOR tłumaczy, że nie odpowiada za to, co osoby spoza osób ochranianych, wnoszą na pokład rządowego samolotu.