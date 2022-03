Łukaszenko stanie przed trybunałem w Hadze? Trybunał przyjął zgłoszenie

Zawiadomienie o popełnieniu zbrodni przez zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym zostało przesłane do Hagi 31 stycznia 2022 roku. 7 marca dokumenty zostały zarejestrowane w urzędzie Prokuratora Międzynarodowego Trybunały Karnego – informuje "Gazeta Wyborcza". - To nie jest tożsame z wszczęciem postępowania. Jeszcze przed latem tego roku można się spodziewać wstępnej decyzji, co do dopuszczalności prowadzenia takiego postępowania - wyjaśnia "Wyborczej" adwokat Tomasz Wiliński, autor wniosku.