Aplikacja rozwścieczyła Putina. Agenci postawili szefom Google i Apple w Rosji przerażające ultimatum

Agenci dali Google 24 godziny na decyzję. W innym przypadku szefowa moskiewskiego oddziału miała trafić do więzienia. W tej sytuacji amerykański gigant przeniósł kobietę do hotelu, gdzie zameldowano ją pod fikcyjnym nazwiskiem. Zapewniono jej też dodatkową ochronę. Mimo to, pracownicy FSB pojawili się w hotelowym pokoju, aby przypomnieć jej, że zegar wciąż tyka.