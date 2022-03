Rosyjska młodzież wierzy Putinowi? "Indoktrynacja od najmłodszych lat"

- Jeśli spojrzymy na wszystkie grupy wiekowe, to Nawalny ciągle najwyższe poparcie ma wśród młodzieży. W tym momencie jest to nieco ponad 20 proc. (...) Ale należy też powiedzieć, że ponad 40 proc. młodych Rosjan nie akceptuje Nawalnego. Opozycjonista ma bardzo wysoki antyrating. Wynika to z faktu, że jest on odbierany przez część społeczeństwa jako radykał. Wśród grupy liberalnej inteligencji w różnym wieku jest traktowany jako krypto-nacjonalista. Rzeczywiście wiele lat temu Nawalny miał taki paskudny epizod nacjonalistyczny i rasistowski. I część społeczeństwa nie może mu tego zapomnieć, bo nigdy za to nie przeprosił i nie wycofał się otwarcie z tych poglądów - tłumaczyła analityczka.