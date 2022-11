Wydało się. Łukaszenka chciał utrzymać wszystko w tajemnicy [NA ŻYWO]

Mamy bardzo trudny czas i będziemy mieli trudny czas. Toczy się dzisiaj wojna w Ukrainie, która powoduje kryzys ogólnoświatowy - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas Kongresu 590 w Rzeszowie.

Prezydent wskazał, że wojna powoduje także kryzys w Polsce. - Kiedy patrzy się z drugiej strony oceanu, z drugiej strony globu, to Polska jest małą kropką na mapie świata. Wydaje się, że ta wojna toczy się właściwie w Polsce i niestety bardzo wielu inwestorów ze świata w taki sposób na to patrzy. To nie ułatwia zadania polskim przedsiębiorcom, to nie ułatwia prowadzenia biznesu w Polsce - tłumaczył.