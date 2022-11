Sołowjow bluzga po niemiecku. Wściekły na Scholza

Główna twarz propagandowa Kremla zrobi wiele, żeby przykuć uwagę rosyjskich i zagranicznych widzów. Władimir Sołowjow tym razem w swoich tyradach za cel obrał kanclerza Niemiec. Żeby go obrazić, używał wulgarnych niemieckich słów. Nie spodobało mu się bowiem to, co Scholz powiedział w kontekście wybuchu w Polsce.