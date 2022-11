Propagandystka kpiła z Putina? Skabiejewa wpadła na Telegramie

"Мобшиза", "Puten" czy "Пыня", które miały zostać opublikowane w w ramach metadanych, to słowa używane pogardliwie. Pierwsze jest zmodyfikowaną wersją frazy używanej przez kremlowskich propagandystów pod adresem opozycji. Wyraża ono rzekome "szaleństwo" jej przedstawicieli. Puten to umyślne przekręcenie nazwiska Putina, a "Пыня", wymawiane po polsku jako "Pynja", to nic innego, jak obraźliwe określenie, którego powszechnie używają rosyjscy opozycjoniści do przywoływania Putina.