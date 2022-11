Sołowjow znowu odleciał. Proputinowski propagandysta grozi Europie atakami

W środowym wydaniu cyklicznego programu Sołowjow kolejny raz przeszedł samego siebie. Stwierdził, że teraz dla Rosjan stało się jasne, "co i jak robić". Nawiązał tymi słowami do eksplozji w polskiej przygranicznej miejscowości, gdzie spadła rakieta i doprowadziła do śmierci dwóch przypadkowych Polaków.